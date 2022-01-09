В ЛНР заявили об обстрелах со стороны украинской армии

ВСУ обстреливают населенные пункты республик Донбасса. Фото: Фейсбук

Вооруженные формирования Украины с начала суток, 9 января, семь раз нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Обстрелам подверглись Золотое-5, поселок Молодежное, села Лозовое, Красный Яр, Сокольники, Желобок, - говорится в сообщении.

В представительстве Республики в СЦКК отметили, что киевские силовики вели огонь из 82-миллиметровых минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17, ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Напомним, что в результате конфликта с пьяными солдатами ВСУ пострадали мирные жители Соледара. Одного мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением, второго с переломом ребер.

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