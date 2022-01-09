В результате конфликта с пьяными солдатами ВСУ пострадали мирные жители Соледара

Солдаты ВСУ находились в состоянии опьянения. Фото: Фейсбук

В Соледаре, на подконтрольной Киеву территории Донбасса, произошел конфликт между мирными жителями и пьяными военнослужащими вооруженных формирований Украины. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- По данным наших источников, 7 января боевики 3-го батальона 24-й бригады отмечали Рождество в ресторане города Соледар. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, подрались с местными жителями, в результате чего один местный житель получил огнестрельное ранение из пистолета и еще один доставлен в городскую больницу с переломами ребер, - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Республики отметили, что причастные к преступлению киевские силовики скрылись.

- Командование оперативно-тактической группировки «Север» направило комиссию в бригаду для установления личностей, а командование соединения предпринимает меры по сглаживанию конфликта на местном уровне, - рассказали в НМ ЛНР.

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