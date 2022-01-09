ВСУ обстреляли Лозовое, Золотое-5 и Красный Яр в Донбассе

ВСУ обстреляли три населенных пункта в ЛНР (архивное фото) Фото: Юлия АНДРИЕНКО

С начала суток, 9 января, украинские вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Киевские силовики открыли огонь из автоматического станкового гранатомета АГС-17 и стрелкового оружия в направлении села Лозовое, Золотое-5 дважды подверглось обстрелам из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, а село Красный Яр было обстреляно из миномета калибра 82 миллиметра, - говорится в сообщении.

Отметим, что в Луганской Народной Республике не фиксировали обстрелов с 18 декабря.

Тем временем, в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что бронетехника вооруженных формирований Украины обнаружена во дворе жилого дома в Счастье.

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