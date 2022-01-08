В подконтрольном ВСУ Донбассе в канун Рождества украинские вояки устроили поножовщину

В канун Рождества украинские бойцы устроили поножовщину. Фото: штаб «ООС»

Украинские военнослужащие накануне Рождества устроили поножовщину из-за конфликта на религиозной почве. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- 7 января в 30-й бригаде ВСУ на фоне религиозного конфликта между уроженцем Ивано-Франковской области, католиком по вероисповеданию, и его православным оппонентом из Харьковской области произошла драка, перешедшая в поножовщину, - рассказал Иван Филипоненко.

В драке один украинский военный получил ножевое ранение руки.

- Командованием бригады принято решение не докладывать о произошедшем в вышестоящий штаб, - добавил представитель оборонного ведомства.

Напомним, что в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Запрещено применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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