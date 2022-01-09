Украинская армия разместила бронетехнику во дворе жилого дома в Счастье

ВСУ разместили вооружение во дворе жилого дома. Фото: Фейсбук

Украинские вооруженные формирования продолжают размещать вооружение не только вблизи жилых кварталов, а и непосредственно во дворах жилых домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что бронетехника вооруженных формирований Украины обнаружена во дворе жилого дома в Счастье.

- В зоне ответственности 79-й бригады отмечено нахождение двух бронетранспортеров БТР-70 во дворе жилого дома в населенном пункте Счастье, - сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

В Донбассе штаб «ООС» проверит бригаду украинской армии из-за хищений и перепродажи горюче-смазочных материалов. В бригаду ВСУ направят комиссию из офицеров тыловых служб

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