В Донбассе штаб «ООС» проверит бригаду ВСУ из-за хищений и перепродажи горюче-смазочных материалов. Фото: штаб «ООС»
В Донбассе штаб «ООС» проверит бригаду ВСУ из-за хищений и перепродажи горюче-смазочных материалов местным жителям. Об этом сегодня сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
По его словам, в подразделениях 57-й бригады участились факты хищения с целью дальнейшей перепродажи горюче-смазочных материалов.
- В районе Смоляниново военнослужащие бригады продавали дизельное топливо местным жителям. Для проверки состояния дел и наличия материальных средств из штаба «ООС» в бригаду планируется направить комиссию, в состав которой входят офицеры тыловых служб, - рассказал Иван Филипоненко.
Ранее сообщалось, что небоевые потери оперативно-тактической группировки ВСУ «Север» с момента вступления в силу дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением составили 465 военнослужащих, из которых 156 – безвозвратные.
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