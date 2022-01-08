В Донбассе ВСУ продолжают концентрировать военную технику у линии боевого соприкосновения

Украинские силовики продолжают концентрировать военную технику у линии боевого соприкосновения - говорят отчеты международных наблюдателей. Фото: СММ ОБСЕ

Украинские военные продолжают блокировать работу сотрудникам международной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Для недопущения фиксации наблюдателями миссии размещения запрещенного вооружения 95-й бригады, для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полетов беспилотников миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Заря противник применил станцию РЭБ «Буковель-АД» из состава мобильной группы 502-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, - говорится в сообщении.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Несмотря на достигнутые договоренности, ВСУ регулярно стягивают военную технику к линии боевого соприкосновения, о чем говорят отчеты миссии ОБСЕ. Именно поэтому беспилотники международных наблюдателей постоянно подвергаются радиоэлектронным атакам противника.

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