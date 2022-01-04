В 2021 году в ДНР стало меньше браконьеров

В минувшем году в Донецкой Народной Республике рыбохраной составлено 144 протокола об административных правонарушениях в сфере сохранения водных биоресурсов, среды их обитания и соблюдения правил рыболовства. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в Государственном комитете водного и рыбного хозяйства.

- Всего к административной ответственности в 2021 году привлечено 135 лиц в виде наложения штрафных санкций, девять материалов находятся в судах на рассмотрении, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году штрафов было более чем в два раза больше, их получили 280 нарушителей.

Тем временем в 2021 году Донецкая железная дорога (ДЖД) перевезла свыше одного миллиона пассажиров. Причем самый большой спрос на поезда, следующие маршрутами пригородного сообщения

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