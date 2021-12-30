Детский травматолог Евгений Жилицын: Невозможно повторить то, что создано природой. Но мы стараемся приблизиться к этому

У Сережи из Макеевки тяжелая врожденная аномалия развития рук Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

У Сережи из Макеевки тяжелая врожденная аномалия развития рук. У мальчика нет больших пальцев на обеих кистях, а левая рука намного короче правой из-за отсутствия лучевой кости и деформации кисти.

- У ребенка на левом предплечье только локтевая кость, в которой зона роста закрыта - она не растет. Из-за этого рука укорочена и деформирована. Перед началом лечения предплечье на правой руке было 17 сантиметров, а на левой - 7. Разница больше, чем в два раза! – рассказывает заведующий детским отделением Республиканского травматологического центра Евгений Жилицын. – Первым этапом мы устранили искривление предплечья и центрировали кисть по отношению к предплечью. Далее был прорисован, собран и наложен на семисантиметровое предплечье индивидуальный модуль аппарата внешней фиксации для удлинения конечности. Комплектующие для аппарата предоставила международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь доктора Лизы».

заведующий детским отделением Республиканского травматологического центра Евгений Жилицын Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Удлинили предплечье

С помощью определенной методики и индивидуального аппарата за один этап можно вырастить до 25 процентов от исходной длины предплечья. За время первого этапа удалось удлинить его с 7 до 12 сантиметров. Разница стала менее значительной, но и вторая рука за время выросла на сантиметр. Сейчас мальчик повторно госпитализирован в детское отделение, где проходит второй этап лечения. Ему сделали вторую операцию. Планируется удлинить предплечье с 12 до 18 сантиметров, и таким образом устранить разницу в длине рук. Под Новый год врачи обещают отпустить его домой на несколько дней.

- К сожалению, удлинять предплечье нужно будет примерно один раз в 3-4 года, и ровно столько времени, пока будет расти ребенок. Без помощи левое предплечье расти не будет, так как нет зоны роста у единственной локтевой кости. А значит, мы будем вести мальчика до 17-18 лет, - говорит врач. - Между этими этапами врачи из отделения микрохирургии конечностей будут заниматься кистью - перемещать второй (указательный) палец на место первого (большого) и центрировать кисть по отношению к предплечью. Это нужно сделать, так как большой палец выполняет одну из основных функций.

Евгений Владимирович уверен, что если бы у нас была «западная» школа, все было бы по-другому.

- Там считают, что проще и дешевле сделать ампутацию несостоятельной конечности и установить протез. У нас же менталитет совершенно другой. У нас лучше сделать все возможное, пусть не получится повторить то, что создано природой, но зато удастся приблизиться к этому и сохранить конечность. Это советская школа – Илизаровские методики.

У Сережи из Макеевки тяжелая врожденная аномалия развития рук Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Беременность проходила под обстрелами

Сережа родился во время войны – в 2015 году. Отец мальчика рассказывает, что когда жена была беременная, семья попала под обстрел в Червоногвардейском районе Макеевки.

- Мы предполагаем, что сбой мог произойти на этом фоне. Тогда были ожесточенные обстрелы, что только не прилетало. Наш дом попал под обстрел, был сильный эмоциональный стресс. До этого мы сдавали все анализы - все было в порядке, - говорит папа мальчика. - Когда Сережа родился, сразу стало понятно, что есть деформации, укорочения, четыре пальца... Врачей здесь почти не было, ситуация была тяжелая. Мы познакомились с Доктором Лизой. Благодаря ей мы ездили на лечение в Москву и Питер. Там нашему ребенку сделали операцию на правой руке. Указательный палец поставили на место большого. За левую руку даже не взялись. Спустя время мы обратились к Евгению Жилицыну. На свой страх и риск он взялся за нас и начал делать операции.

- Когда-то попадали на статью, где рассказывали о подобном случае. Там говорилось, что эти операции очень дорогостоящие.

- Если бы мы делали это где-то в России или зарубежом - нужно было бы очень много денег. К тому же, вряд ли кто-то из врачей вел бы нашего ребенка на протяжении до 17-18 лет. У нас в Донецке все профессионально, а главное - операции бесплатные. Сам аппарат приобрела «Справедливая помощь Доктора Лизы».

- Вы верили, что такое возможно?

- Мы знали, что такое делают в единичных клиниках России, Германии и Израиля, но всегда думали, что не потянем по деньгам. Когда Сереже сделали первую операцию и спустя время мы увидели результат, мы поверили в чудо и очень обрадовались. Безмерно благодарны Жилицыну и его команде. Теперь сын может рисовать, держать в руке разные предметы и играть с братиками и сестричкой.

Подобные случаи хоть и единичные, но все же встречаются. Главное, чтобы люди понимали, что не нужно отчаиваться. Во многих ситуациях деформации можно исправить.

- Недавно ко мне пришла мама с шестилетним ребенком, у которого двухсторонняя косорукость. Они уже шесть лет пытаются это исправить, но никто не берется. Пришли оформлять инвалидность. Я показал им Сережу, чтобы они посмотрели, что все еще можно исправить. Пусть не идеально, но можно сделать так, что рука будет работать, - говорит Евгений Владимирович.

У ребенка из Макеевки тяжелая врожденная аномалия развития рук Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Хорошая команда врачей

Заведующим детским отделением Республиканского травматологического центра убежден, что часть детей, которых отправляют на лечение в Россию, нет смысла вывозить - их можно будет лечить в Республике, при наличии определенного оборудования, инструментария и расходных материалов.

- Я говорю именно о своем направлении. Мы бы могли проводить эти операции на нашей территории. У нас хорошая команда врачей. Просто иногда бывают случаи, когда для лечения редких заболеваний опорно-двигательного аппарата требуется определенное оборудование и инструментарий, - поясняет Евгений Владимирович. - Оно дорогостоящее. Но если прикинуть, то отправка детей на лечение в Россию с учетом перелета, проживания и затрат на лечение выходит не дешевле. Мы благодарны нашему Минздраву за то, что всегда прислушиваются к нашим просьбам и стараются помочь по мере возможности.

Наша больница должна стремиться к тому, чтобы мы не испытывали нехватку высокотехнологического оборудования, инструментов для операций. Пациентов, которых не могут взять на себя районы и другие города, отправляют именно к нам. Также к нам регулярно обращаются с детьми из Луганской Народной Республики, России и Украины. Поэтому на нас лежит большая ответственность.

Детское отделение Республиканского травматологического центра уникальное в своем роде. Помимо патологий, которые лечили в этих стенах до войны, к сожалению, добавилось еще одно направление - минно-взрывные ранения. К таким травмам никто не был готов, врачам пришлось учиться на ходу. За время войны через стационар отделения прошли больше 120 детей с ранениями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вы показали настоящую командную работу»: Глава ДНР отметил наградами заслуги жителей Республики в 2021 году

Денис Пушилин провел торжественный прием, посвященный подведению итогов (подробнее)