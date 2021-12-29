«Вы показали настоящую командную работу»: Глава ДНР отметил наградами заслуги жителей Республики в 2021 году

Знак отличия «За заслуги перед ДНР» 2-й степени был вручен министру культуры Михаилу Желтякову (справа). Фото: ДАН

В среду, 29 декабря, в столичном Центре славянской культуры прошел торжественный прием Главы ДНР Дениса Пушилина, посвященный подведению итогов 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Главы Республики.

- В уходящем году мы многого достигли. В неблагоприятных условиях блокады, боевых действий и пандемии мы доказали, что можем не только сохранить нашу промышленность, но и развивать производство, добиваться экономического роста, - отметил Пушилин.

Он подчеркнул, что всё это стало возможным благодаря каждому из присутствующих в зале.

- Вы показали настоящую командную работу. Сделали этот год особенным. На каждого из вас можно положиться, доверить любое дело, зная, что вы выполните его на совесть, – сказал Глава ДНР.

Он отдельно поблагодарил деятелей искусства, которые, по его словам, сделали Год русской культуры насыщенным яркими событиями и вывели интеграционные процессы в сфере культуры на новый уровень.

- Мы входим в новый год, смело глядя в будущее, уверенные в своих силах, готовые работать и покорять новые вершины. Указ Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о гуманитарной поддержке жителей Донбасса открыл перед нами новые возможности, очертил новые рубежи, которых мы можем достигнуть, - заявил Денис Пушилин.

Затем Глава Республики вручил знаки отличия «За заслуги перед ДНР» 2-й степени министру культуры Михаилу Желтякову, 3-й степени - журналисту и ведущему телекомпании «Юнион» Александру Мозговому, медаль «За трудовую доблесть» - генеральному директору донецкого цирка «Космос» Юрию Кукузенко. А заместитель министра культуры Вера Крохмалюк была удостоена звания «Заслуженный работник культуры ДНР».

Еще 16 человек получили грамоты и благодарности Главы ДНР. Закончилось мероприятие новогодним концертом творческих коллективов ДНР.

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