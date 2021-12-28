Молодым медикам из Снежного и Горловки вручили ключи от квартир

Со знаменательным событием работников сферы здравоохранения лично поздравил Глава ДНР. Фото: denis-pushilin.ru

Четыре молодых медика из Снежного и Горловки получили сегодня ключи от квартир, которые лично вручил им Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время встречи со специалистами отрасли в Донецке. На мероприятии также присутствовали исполняющий обязанности министра здравоохранения Александр Оприщенко и директор Фонда имени Некрасова Ольга Позднякова. Об этом сообщили в пресс-службе лидера страны.

Денис Пушилин провел встречу с молодыми специалистами, работающими в медучреждениях городов и районов Республики. Фото: denis-pushilin.ru

Отмечается, что медики из Тельмановского района, Амвросиевки, Докучаевска, Горловки и Снежного рассказали Главе ДНР о нехватке специалистов «на периферии».

- Здесь достаточно специалистов, в центре всегда их много, а там всегда нехватка. И там можно раскрыть свой потенциал, я думаю, в большей мере, чем здесь, - выразил свое мнение врач-нейрохирург Горловской горбольницы №2 Андрей Костенко.

Участники встречи также поднимали тему необходимости замены устаревшего оборудования и обмена опытом с российскими коллегами. Говорили и про поддержку сферы здравоохранения государством.

- Мы намерены поддерживать и развивать медицину - во всех смыслах, во всех проявлениях. Почему? Потому что это залог здоровья наших граждан. В конечном итоге, если люди будут меньше болеть, если медицина будет справляться, это будет экономия для государства. Как бы это ни звучало прагматично, - в свою очередь, отметил Денис Пушилин.

Напомним, на ремонт и приобретение оборудования для медучреждений ДНР из бюджета выделят 1,5 миллиарда рублей. Это предусмотрено программой капитальных вложений в отрасль.

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