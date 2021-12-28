На ремонт и приобретение оборудования для медучреждений ДНР из бюджета выделят 1,5 миллиарда рублей

До 2024 года в Республике планируют отремонтировать более 130 больниц. Фото: Минздрав ДНР

На развитие сферы здравоохранения в Донецкой Народной Республике направят 1,5 миллиарда рублей. Государственные инвестиции заложены в Программу социально-экономического развития Республики на 2022-2024 годы. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на Министерство здравоохранения ДНР.

- В рамках программы капитальных вложений в отрасль здравоохранения на период 2022-2024 годов предусмотрено выделить 1,5 миллиарда рублей, - пояснили в ведомстве.

Уточняется, что выделенные средства пойдут на капитальные и текущие ремонты больниц, транспорта и медицинской техники, а также на закупку нового оборудования.

Напомним, до 2024 года в Республике планируют отремонтировать более 130 больниц. Такую задачу власти заложили в Программу социально-экономического развития государства.

- Работа предстоит большая - это и оформление проектно-сметной документации, и обеспечение больниц стационарными кислородными точками. Здесь тоже работа колоссальная, и очень непростая. Но это необходимо, даже без ковида, - заявил Глава ДНР Денис Пушилин в ходе большого интервью в Донецке.

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