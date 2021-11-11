До 2024 года в ДНР отремонтируют более 130 больниц

Материально-техническая база медучреждений постепенно обновляется. Фото: Минздрав ДНР

До 2024 года в ДНР планируют отремонтировать более 130 больниц. Такую задачу заложили в Программу социально-экономического развития. Об этом рассказал Глава Республики Денис Пушилин в ходе большого интервью в Донецке.

По словам руководителя страны, капитальные вложения в сферу здравоохранения власти начали делать еще в 2020 году. Тогда на потребности медиков Республика направила 600 миллионов рублей. Но этой суммы оказалось недостаточно. И уже в текущем году на медицинскую отрасль в ДНР потратили 1 миллиард рублей. За эти деньги в больницах провели ремонт и приобрели необходимое оборудование.

Поддержку отрасли намереваются оказывать и дальше.

- Запланирован ремонт порядка 137 медицинских учреждений. Работа предстоит большая - это и оформление проектно-сметной документации, и обеспечение больниц стационарными кислородными точками. Здесь тоже работа колоссальная, и очень непростая. Но это необходимо, даже без ковида, - отметил Глава ДНР.

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