Донецкая железная дорога перевезла свыше миллиона пассажиров за 2021 год

В составе ДЖД курсируют 63 пригородных поезда. Фото: пресс-служба ДЖД

В 2021 году Донецкая железная дорога (ДЖД) перевезла свыше одного миллиона пассажиров. Причем самый большой спрос на поезда, следующие маршрутами пригородного сообщения. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта ДНР.

— Услугами Донецкой железной дороги в межреспубликанском, внутреннем и пригородном сообщении воспользовались более 1 млн пассажиров, — говорится в сообщении.

Из указанного числа в межреспубликанском и внутреннем сообщении перевезено свыше 118,1 тысячи пассажиров, поездами пригородного сообщения воспользовались порядка 895 тысяч пассажиров, из них 374,2 тысячи – граждане льготных категорий.

Донецкая железная дорога считается крупнейшим транспортным предприятием Донецкой Народной Республике. В его составе курсируют 63 пригородных поезда. Еще два пассажирских сообщения Ясиноватая – Луганск и Ясиноватая – Успенская.

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