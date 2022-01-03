В ДНР за год аккредитовались журналисты из семи стран, в том числе и Украины

Министерство информации ДНР выдал аккредитацию на работу украинским СМИ. Фото: штаб ООС

За прошедший 2021 год министерство информации ДНР аккредитовало на работу в Республике более 1500 представителей средств массовой информации. В том числе были иностранные журналисты. Об этом ДАН сообщили в ведомстве.

— В 2021 году было выдано 1548 аккредитаций 237 представителям средств массовой информации ДНР и 210 представителям иностранных СМИ, — говорится в сообщении.

За этот период аккредитации получили представители СМИ из таких стран как Россия, Великобритания, Италия, Канада, Австрия, Швейцария и Украина.

Ранее сообщалось, что в Донбассе ВСУ совместно с журналистами во время подготовки фейков об обстрелах со стороны ЛНР снимали повреждения инфраструктуры, причиненные украинскими боевиками в 2014 году. На месте работали представители «5 канала» и ICTV.

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