Украинские журналисты готовят фейки об обстрелах, показывая разрушения еще 2014 года

ВСУ совместно с журналистами готовят фейки. Фото: Штаб «ООС»

В Донбассе ВСУ совместно с журналистами во время подготовки фейков об обстрелах со стороны ЛНР снимают повреждения инфраструктуры, причиненные украинскими боевиками в 2014 году. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Журналисты украинских телеканалов «5 канал» и ICTV совместно с офицерами 74-го центра информационно-психологических операций готовят постановочные видеосюжеты, компрометирующие Народную милицию.

- В подготавливаемых репортажах, помимо интервью с подставными местными жителями и украинскими боевиками, будут демонстрироваться кадры разрушений гражданских объектов, фактически поврежденных еще в ходе боевых действий 2014 года, - рассказал Иван Филипоненко.

Украинским пропагандистам поставлена задача героизировать украинских военных на передовой, чтобы те не отказывались продлевать контракт о дальнейшем прохождении службы.

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