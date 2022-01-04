Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика4 января 2022 9:43

За прошедшие сутки украинская армия не обстреливала территорию ДНР

Нарушений прекращения огня не зафиксировано
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
ВСУ не обстреливали территорию ДНР в прошедшие сутки. Фото: Фейсбук

ВСУ не обстреливали территорию ДНР в прошедшие сутки. Фото: Фейсбук

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки не обстреливали территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- За прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны украинских боевиков не зафиксировано, - говорится в сообщении оборонного ведомства Республики.

Это уже пятые сутки, когда киевские силовики не ведут обстрелов территории ДНР.

Обстрелов со стороны киевских силовиков не зафиксировали и в Луганской Народной Республике.

Тем временем, украинские вооруженные формирования продолжают размещать вооружение вблизи жилых районов на подконтрольной Киеву территории Донбасса. В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что очередная техника киевских силовиков зафиксирована в районе Новозвановки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известный командир ополчения Виталий Киселев: Напрасно Украина надеется, что Турция поддержит ВСУ в Донбассе, перебросив 35-40 тысяч солдат и офицеров

Ведущий проекта «Путь Визенталь» рассказал «Комсомолке», почему Анкара в самый ответственный момент бросит «союзника» (подробнее)