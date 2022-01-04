За прошедшие сутки украинская армия не обстреливала территорию ДНР

ВСУ не обстреливали территорию ДНР в прошедшие сутки. Фото: Фейсбук

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки не обстреливали территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- За прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны украинских боевиков не зафиксировано, - говорится в сообщении оборонного ведомства Республики.

Это уже пятые сутки, когда киевские силовики не ведут обстрелов территории ДНР.

Обстрелов со стороны киевских силовиков не зафиксировали и в Луганской Народной Республике.

Тем временем, украинские вооруженные формирования продолжают размещать вооружение вблизи жилых районов на подконтрольной Киеву территории Донбасса. В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что очередная техника киевских силовиков зафиксирована в районе Новозвановки.

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