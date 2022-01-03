ВСУ разместили бронетехнику в Новозвановке. Фото: Фейсбук

Украинские вооруженные формирования продолжают размещать вооружение вблизи жилых районов на подконтрольной Киеву территории Донбасса. В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что очередная техника киевских силовиков зафиксирована в районе Новозвановки.

- В зоне ответственности 24-й бригады зафиксировано размещение двух боевых машин пехоты и бронетранспортера вблизи жилого района в населенном пункте Новозвановка, – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Республики напомнили, что размещение киевскими силовиками вооружения и военной техники в населенных пунктах является нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.