Ветеранам ДНР доставили почти четыре тонны продуктов за год

В 2021 году продуктовую помощь в Республике получили 200 ветеранов. Фото: ОД «Донецкая Республика»

В 2021 году в Донецкой Народной Республике ветераны Великой Отечественной войны и их семьи получили продуктовую помощь, общий вес которой оценивается почти в четыре тонны. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на общественное движение «Донецкая Республика».

Там рассказали, что двумстам ветеранам ко дню рождения были переданы продуктовые наборы.

- Также из этого числа 181 ветеран получил сертификаты на покупку медицинских препаратов на сумму 4 тысячи рублей, еще по одному пакету продуктовых наборов и домашних принадлежностей, - пояснили в организации.

Сообщается, что общий вес доставленной помощи составил около четырех тонн.

Напомним, благодаря поддержке общественников жители прифронтовых районов ДНР проведут эту зиму в тепле. Так, к примеру, в Куйбышевском районе Донецка из-за частых обстрелов наблюдаются перебои с центральным отоплением. Чтобы частично решить эту проблему, людям передали 26 бытовых устройств для отопления жилья.

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