Жители Донбасса собрали около 10 тонн новогодних подарков для солдат на передовой

Такая поддержка очень важна для защитников Республики, которые вынуждены встречать праздники вдали от своих семей. Фото: ОД «Донецкая Республика»

Около 10 тонн новогодних подарков собрали жители Донецкой Народной Республики для военнослужащих Народной милиции, которые несут службу на передовой. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

Уточняется, что сбор посылок солдатам проводился с 7 по 27 декабря во всех городах и районах ДНР.

- Новый год - это праздник для всех, в том числе для ребят, которые, находясь на передовой, восьмой год защищают рубежи нашей Республики. Для того, чтобы поздравить наших военнослужащих, прошел сбор угощений, детских открыток и многого другого, что будет доставлено в воинские части, - отметили в организации.

Такая поддержка крайне важна для защитников Республики, которые вынуждены встречать праздники вдали от своих семей, считают в Народной милиции.

- Благодаря таким подаркам - открыткам, детским рисункам и различным поделкам, наши солдаты, сидя в холодных окопах, могут ощутить домашнее тепло и заботу. Они понимают, что о них не забывают и ждут дома, - сказал заместитель руководителя по работе с личным составом Денис Леонидович.

Читайте также

В ДНР проходит благотворительная Республиканская акция «Новогоднее чудо» для детей с ограниченными возможностями

Об этом «Комсомолке» сообщили в общественной организации «Молодая Республика» (подробнее)