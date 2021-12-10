В прифронтовой Куйбышевский район Донецка жителям передали обогреватели

Людям передали 26 бытовых устройств для отопления жилья. Фото: ОД «Донецкая Республика»

К сотрудникам штаба по работе с прифронтовыми районами общественного движения «Донецкая Республика» обратились за помощью жители Куйбышевского района Донецка. Люди пожаловались, что страдают от частых перебоев центрального отопления, так как их дома находятся в непосредственной близости к линии фронта и часто попадают под обстрелы.

Просьба была услышана, и уже на днях общественники доставили дончанам обогреватели. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

- Мы приехали к жителям особо опасного района, где дома наиболее подвержены обстрелам, и им необходима поддержка. А в связи с тем, что происходят частые сбои в подаче центрального отопления в данном районе проживания, мы поддержали людей в зимний период передачей им электрических обогревателей, - рассказали активисты.

Сообщается, что людям передали 26 бытовых устройств для отопления жилья.

- К сожалению, мы не можем повлиять на все жизненные обстоятельства нашего народа, но мы можем позаботиться о них и не дать замерзнуть этой зимой, - в свою очередь, отметил глава района Иван Адамец.

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