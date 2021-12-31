В ДНР усилят патрулирование улиц на новогодние праздники

Сотрудники МВД проследят за соблюдением общественного порядка и пресекут возможные правонарушения Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

С связи с отменой комендантского часа на период новогодних и рождественских праздников в ДНР усилят патрулирование улиц. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

В ведомстве пояснили, что количество полицейских патрулей в это время возрастет. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции проконтролируют безопасность движения на дорогах, которые прилегают к местам массового скопления людей.

- Особое внимание будет уделено пресечению фактов нарушения правил дорожной безопасности и выявлению лиц, находящихся за рулем в состоянии опьянения. Также сотрудники органов внутренних дел усиливают контроль над соблюдением законодательства предприятиями, работающими в сфере общественного питания, - рассказали в МВД.

В полиции напомнили жителям и о запрете продажи пиротехники, запуска салютов, а также распития алкоголя в общественных местах.

Напомним, комендантский час в ДНР отменят на период новогодних праздников и Крещения. Соответствующее распоряжение подписал Глава Республики Денис Пушилин.

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