Комендантский час в ДНР отменят в новогодние праздники и на Крещение

Действие ограничений приостановят на время Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Комендантский час в ДНР отменят на период новогодних праздников и Крещения. Соответствующее распоряжение под №517 подписал сегодня Глава Республики Денис Пушилин.

Согласно документу, действие комчаса будет приостановлено с 23.00 часов 3 января до 05.00 часов 7 января 2022 года.

Так как 31 декабря и 1, 2 января выпадают на пятницу, субботу и воскресенье - соответственно, в эти дни комендантского часа также не будет.

Кроме того, в распоряжении указано, что на православный праздник Крещения - с 23.00 часов 18 января до 05.00 часов 19 января 2022 года - комендантский час тоже не будет действовать.

Напомним, праздничные гуляния стартуют в столице Донецкой Народной Республики с сегодняшнего дня. Центром торжеств традиционно станет площадь Ленина, где накануне организаторы развесили яркие иллюминации, установили арт-объекты и украсили главную новогоднюю елку страны.

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