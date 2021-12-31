Как в ДНР будут работать медучреждения на новогодних каникулах

Скорый продолжат работать в круглосуточном режиме Фото: Олег УКЛАДОВ

В Министерстве здравоохранения ДНР сообщили, что больницы продолжат оказывать помощь населению в период новогодних праздников. Однако работать они будут по определенному графику.

Так, 31 декабря и 3, 4, 5, 6, 8 января в медучреждения сокращенный рабочий день, который продлится с 8.00 до 16.00 часов. 1, 2, 7 и 9 января – выходные дни. Вакцинация от коронавирусной инфекции будет проводиться в рабочие дни с 8.00 до 16. Часов.

В здравоохранительном ведомстве дополнительно отметили, что ургентная и служба скорой медицинской помощи, стационарные отделения продолжат работать круглосуточно, несмотря на новогодние праздники.

Тем временем в администрации Донецка заранее предупредили об изменениях в графике работы транспорта в новогоднюю ночь и праздничные дни.

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