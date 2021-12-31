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Здоровье31 декабря 2021 7:30

Коронавирус в ДНР, последние новости на 31 декабря 2021 года: Лечение от Covid-19 в Республике проходят 1 868 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 31 декабря 2021 года
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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За сутки в Республике у 50 человек выявили воспаление легких

За сутки в Республике у 50 человек выявили воспаление легких

Фото: Александр ГЛУЗ

Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 171 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- 30 декабря проведено 688 исследований, из них выявлено 124 случая заболевания COVID-19 и у 47 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - информирует ведомство.

За сутки в Республике у 50 человек выявили воспаление легких.

- Это на два случая больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 31 человек, - сообщает Минздрав ДНР.

Всего на лечении находится 697 пациентов с пневмониями, из них 520 - на кислородной поддержке (плюс 12 за сутки).

Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2255 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

По данным Минздрава, на лечении от коронавируса (стационарном и амбулаторном) находятся 1868 пациентов, выписано – 107853 человека, летальных случаев – 9281.

Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах. Помните, вакцинация - самый надежный способ защитить себя. У привитых, даже если заразятся, заболевание обычно протекает легче.

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