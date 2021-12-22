У жилого дома в Троицком обнаружена техника ВСУ

ВСУ продолжают размещать вооружение у жилых домов в Донбассе. Фото: Фейсбук

Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать третий пункт Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением. В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили об очередном факте размещения вооружения киевскими силовиками у жилых домов на подконтрольной ВСУ территории Донбасса.

По данным оборонного ведомства Республики бронетехника зафиксирована у жилого дома в Троицком.

- В зоне ответственности 24-й бригады ВСУ отмечено нахождение боевой бронированной машины вблизи жилого дома в населенном пункте Троицкое,- говорится в сообщении Народной милиции ЛНР.

Тем временем украинская сторона не собирается делать очевидных шагов на пути к миру. Переговорщики от Киева отказываются взаимодействовать в рамках Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.

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