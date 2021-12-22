Представитель ДНР в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров: Украинская сторона не собирается делать очевидных шагов на пути к миру

Переговорщики от Киева отказываются взаимодействовать в рамках СЦКК

Украина постоянно высказывает озабоченности вопросами безопасности, но никаких практически реализуемых предложений с ее стороны не видно. Об этом по итогам переговоров с украинской стороной заявил представитель Донецкой Народной Республики в подгруппе по безопасности в Контактной группе Алексей Никоноров.

- В ходе встречи мы лишь еще раз увидели, что украинская сторона не собирается делать очевидных шагов на пути к миру: осуществлять прямое взаимодействие с нами в рамках СЦКК в действующем составе, - заявил он.

Переговорщики от Киева, по словам Никонорова, предлагают абсолютно нереалистичные реформы формата СЦКК, превращающие его в многосторонний дискуссионный клуб.

- Мы понимаем истинную природу желания украинской делегации быть в центре внимания, став «победителем» в гонке пустых деклараций о мире, и поэтому не видим никакой практической обоснованности согласовывать заявление ради заявления, - сказал Алексей Никоноров.

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