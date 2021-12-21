В Донецке почтили память энергетиков, погибших во время боевых действий в Донбассе

Присутствующие почтили память усопших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу «Памяти погибших энергетиков». Фото: mintek-dnr.ru

Сегодня на бульваре Шевченко в Донецке почтили память энергетиков, погибших при исполнении профессионального долга. Об этом сообщили в профильном министерстве Республики.

У памятника ушедшим коллегам собрались представители крупнейших энергопредприятий страны, а также друзья и близкие усопших. Журавли, взмывающие в небо, вновь напомнили каждому из них о тех трагедиях и потерях, которые принесла с собой война.

Журавли, взмывающие в небо, напоминают каждому о тех трагедиях и потерях, которые принесла с собой война. Фото: mintek-dnr.ru

- Мы преклоняем голову перед всеми, кто погиб на производстве, свято чтим память тех, кто отдал свою жизнь на трудовом фронте в наши непростые военные дни. Каждый из них герой, достойный преклонения, - сказал исполняющий обязанности первого заместителя министра угля и энергетики Анатолий Нестеренко.

Многие из собравшихся здесь были лично знакомы с погибшими специалистами отрасли.

- Это были простые ребята, которые выполняли свой профессиональный долг. Они не думали, что где-то стреляют, идут боевые действия. Они просто выполняли свою работу - возвращали людям свет и тепло в дома, - отметил первый заместитель генерального директора «Региональной энергопоставляющей компании» Тарас Коваль.

Он сообщил, что семьям погибших компания ежегодно выплачивает материальную помощь. Дополнительную поддержку также оказывают несовершеннолетним детям убитых коллег.

Участники митинга почтили память погибших энергетиков минутой молчания и возложили к мемориалу цветы.

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