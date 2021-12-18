В ДНР начали подготовку танковых экипажей в условиях, максимально приближенных к боевым

Военнослужащие показали отличный результат на плановых занятиях по боевой подготовке. Фото: УНМ ДНР

В Донецкой Народной Республике проверили уровень подготовки танковых экипажей. На плановых занятиях, что прошли на военных полигонах Республики, военнослужащие оттачивали свои навыки в управлении боевыми машинами и огневом поражении условного противника. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

Уточняется, что занятия проходили в условиях, максимально приближенных к боевым, что позволит в случае необходимости быстро и оперативно отреагировать на агрессию Киева.

- По результатам проведенных занятий танковые подразделения показали отличные результаты и подтвердили высокое звание защитников Донецкой Народной Республики, - отметили в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что бойцы ДНР тренировались обнаруживать и поражать цели в условиях плохой погоды и небольшой видимости.

- Когда провокации противника с применением беспилотной авиации приобретают уже регулярный характер, военнослужащие Республики в очередной раз показали, что способны достойно выполнить возложенные на них задачи, - отметили в Народной милиции.

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