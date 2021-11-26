Военнослужащие ДНР тренировались поражать воздушные цели в условиях плохой видимости

Учения провели в сложных погодных условиях. Фото: УНМ ДНР

В Донецкой Народной Республике прошли плановые занятия по боевой подготовке сил противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- На полигонах Республики прошли плановые занятия по боевой подготовке подразделений ПВО НМ ДНР. В них приняли участие экипажи зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10», - рассказали в оборонном ведомстве.

Сообщается, что во время занятий бойцы отработали навыки управления боевыми машинами на пересеченной местности, а также учились обнаруживать и поражать цели в условиях плохой погоды и небольшой видимости.

- Когда провокации противника с применением беспилотной авиации приобретают уже регулярный характер, военнослужащие ДНР в очередной раз показали, что способны достойно выполнить возложенные на них задачи, - отметили в Народной милиции.

Напомним, на днях в Республике прошли занятия военнослужащих мотострелковых подразделений и экипажей БМП, во время которых солдаты отработали нормативы по огневой подготовке, а также выполнили тактико-огневые упражнения стрельб из боевых машин пехоты.

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