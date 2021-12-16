Пытались похитить и вывезти на территорию Украины жителя Луганска: В ЛНР вынесли приговор двум пособникам СБУ

Пособники СБУ незаконно пробрались в ЛНР и пытались похитить жителя Луганска Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Верховный суд Луганской Народной Республике вынесли приговор двум пособникам службы безопасности Украины, которые пытались похитить жителя Луганска. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре ЛНР.

Отмечается, что сотрудники СБУ для похищения и дальнейшего тайного перемещения на территорию Украины гражданина Республики вовлекли в преступную деятельность двух человек.

- Подсудимые незаконно пересекли государственную границу ЛНР и прибыли на автомобильную стоянку в Луганске, откуда забрали автомобиль с огнестрельным оружием и боеприпасами, - рассказывают в Генпрокуратуре ЛНР. – Затем мужчины приехали по одному из адресов столицы Республики для похищения проживающего там луганчанина и ожидали дальнейших указаний от сотрудников украинской спецслужбы. Однако не смогли довести преступление до конца, так как были задержаны сотрудниками полиции.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что Верховным Судом ЛНР подсудимые признаны виновными в совершении ряда преступлений. Это участие в преступном сообществе, незаконное пересечение государственной границы ЛНР, совершенное организованной группой, использование заведомо подложного документа, незаконное перемещение через таможенную границу ЛНР наркотических средств, покушение на похищение человека, совершенное организованной группой, незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере, незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенные организованной группой.

- Одному из осужденных назначено (наказание) в виде лишения свободы сроком на 17 лет со штрафом в размере 82 680 рублей и конфискацией всего имущества, другому – в виде лишения свободы сроком на 16 лет со штрафом в размере 82 680 рублей и конфискацией всего имущества, - сообщили в Генпрокуратуре.

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