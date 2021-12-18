Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 декабря 2021 10:48

В ДНР хотят создать коворкинг-центр для программистов

Площадка для обмена опытом в этой области может появиться уже в следующем году
Ирина ДМИТРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
О формировании специальной кибербазы сообщил руководитель Народной Дружины Владимир Тараненко. Фото: ДАН

О формировании специальной кибербазы сообщил руководитель Народной Дружины Владимир Тараненко. Фото: ДАН

Уже в следующем году в Донецкой Народной Республике может появиться свой коворкинг-центр, где смогут обмениваться опытом специалисты в области программирования. Об этом на брифинге в ДАН сообщил руководитель Народной Дружины Республики Владимир Тараненко.

По его словам, уже сейчас формируется специальная кибербаза, где любители компьютерного спорта могут тренироваться и пробовать свои силы. Отдельным ее направлением хотят сделать коворкинг-центр для программистов - прежде всего тех, кто участвовал в разработке приложения «Народный контроль».

- При создании сообщества мы собираемся придерживаться первоначального вектора развития, при котором в первую очередь будут решаться государственные задачи, но и коммерческие проекты не будут игнорироваться, - отметил Владимир.

Уточняется, что к созданию площадки приступят после того, как в ДНР состоится первый хакатон. Его проведут под патронатом Главы Республики Дениса Пушилина.

Читайте также

Директор «Феникса» рассказал, почему в ДНР проблемы со связью

Николай Хардиков сделал заявление (подробнее)