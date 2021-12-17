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Общество17 декабря 2021 17:07

В ДНР впервые проведут хакатон

Глава Республики Денис Пушилин поручил организовать большой форум для программистов
Ирина ДМИТРИЕВА
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Первоочередной задачей для специалистов станет разработка приложения «Народный контроль»

Первоочередной задачей для специалистов станет разработка приложения «Народный контроль»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике впервые проведут специализированный форум для программистов - хакатон. Его взял под свой патронат Глава Республики Денис Пушилин. Об этом сообщил на брифинге в ДАН руководитель Народной Дружины ДНР Владимир Тараненко.

По его словам, первоочередной задачей для специалистов станет разработка приложения «Народный контроль», которая поможет проанализировать состояние различных сфер жизнедеятельности Республики.

К примеру, любой житель ДНР при помощи этой программы сможет сообщить о какой-либо возникшей социальной проблеме - будь-то прохудившаяся кровля в доме или невывезенный мусор. В свою очередь, исполнительные органы власти получат возможность узнавать информацию из первых рук и оперативно решать вопросы.

Уточняется, что для участия в форуме необходимо заполнить заявку до 14 января 2022 года на официальной странице Дружины в соцсетях. Призовой фонд мероприятия определен в размере 100 тысяч рублей по трем направлениям - графика и дизайн, код, маркетинг.

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