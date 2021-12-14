Для улучшения качества связи в ДНР мобильный оператор «Феникс» построил новое ядро

В районах, где проводится тестирование, число пользователей возросло в полтора раза Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Мобильный оператор ДНР оборудовал дополнительное ядро сети для улучшения качества связи в Республике. Об этом на брифинге в Донецком агентстве новостей сообщил директор государственного унитарного предприятия «Республиканский оператор связи» Николай Хардиков.

Он пояснил, что в сентябре возникла ситуация, когда прирост активных пользователей превысил возможности сети, из-за чего она начала зависать и перегружаться. Для устранения проблемы оператор внедрил новое оборудование.

- В частности, построено новое ядро. Часть трафика переключена на внедренное оборудование в тестовом режиме, - заявил Хардиков.

Уточняется, что в данный момент к новому ядру подключены в тестовом режиме абоненты Макеевки, Ясиноватой и ближайших поселков. В дальнейшем использование расширенных возможностей сети позволит улучшить качество связи по всей Республике.

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