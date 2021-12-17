Денис Пушилин заявил, что русская культура стала для Донбасса источником силы в годы войны

Денис Пушилин объявил о завершении Года русской культуры в Республике. Фото: сайт Главы ДНР

Сегодня в Донецке Глава ДНР Денис Пушилин объявил о завершении Года русской культуры. Руководитель Республики выступил по этому случаю на торжественном мероприятии, которое прошло в столичном академическом театре оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко.

Подводя итоги уходящего года, глава государства отметил, что именно русская культура позволила жителям Донбасса за все время нахождения в составе Украины не потерять себя и своих связей с Россией.

- Именно она на протяжении многих лет стала для нас источником силы и энергии. Музыка, живопись, литература, театральные постановки стали для людей пристанью, убежищем, лекарством от боли и ран, нанесенных войной, - подчеркнул он.

После за весомый вклад, становление, поддержку и развитие русской культуры в ДНР Денис Пушилин вручил наиболее активным жителям благодарности.

Напомним, что 2021 год в соответствии с указом Главы Республики был объявлен Годом русской культуры.

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