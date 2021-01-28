Глава ДНР объявил 2021 год – годом русской культуры. Фото: Сайт Главы ДНР

В столице Донецкой Народной Республики проходит международный форум «Русский Донбасс». На мероприятии присутствуют Главы Республик Донбасса, депутаты Госдумы Российской Федерации, политологи, научные и культурные деятели, преподаватели и общественники.

В ходе форума Глава ДНР Денис Пушилин объявил 2021 год – годом русской культуры в Республике.

- Мы хотим не только сохранить самобытность культурно-исторического наследия, а и приумножить его. Поэтому 2021 год в ДНР будет годом русской культуры, - заявил Денис Владимирович.

Напомним, что Глава ДНР Денис Пушилин 13 декабря 2020 года объявил о создании платформы идеологического устройства Республики - формировании культурно-исторической доктрины «Русский Донбасс».

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