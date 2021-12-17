Главу ДНР наделят правом определять порядок поиска пропавших без вести лиц

Поиск людей, пропавших без вести в связи с конфликтом в Донбассе, и идентификация неопознанных тел – один из ключевых вопросов для жителей и властей Республики. Фото: ДАН

Глава Донецкой Народной Республики получил право определять порядок организации и проведения поисковых работ без вести пропавших защитников Родины. Для этого парламент страны внес соответствующие изменения в закон, о чем сообщили в пресс-службе Народного Совета.

Уточняется, что поправки в законодательство представила руководитель комитета по образованию, науке и культуре Наталья Волкова.

- В целях устранения пробелов, выявленных в ходе применения закона ДНР «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», а также выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установления имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти предлагается наделить Главу ДНР полномочиями по определению порядка организации и проведения поисковых работ, - пояснила она.

Депутаты приняли законопроект в двух чтениях. Он вступит в силу после того, как будет опубликован на сайте НС.

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