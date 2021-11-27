Омбудсмен ДНР: 31 человек из списка без вести пропавших найдены живыми

Дарья Морозова Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

33 человека из списка пропавших без вести исключены из списка. Местонахождение 31 человека установлено – они живы, еще двое к этому времени умерли. Такие данные привела Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.

- В результате совместной работы по обмену данными с министерством внутренних дел ДНР из списка пропавших без вести исключены 33 человека, - сообщила она.

Дарья Васильевна отметила, что с учетом этих данных официально в списке пропавших остаются 320 человек.

Продолжаются и работы по эксгумации останков погибших в результате украинской агрессии жителей. По данным Омбудсмена ДНР, из братской могилы в Иловайке подняты останки девяти человек, погибших в августе 2014-года.

Тем временем в ЛНР сообщили, что за годы боевых действий на территории Республики погибли более 1,7 тысячи жителей. Еще свыше 3 тысяч человек получили ранения.

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