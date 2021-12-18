2022 год в ДНР будет посвящен молодежи

Денис Пушилин поддержал предложение работников культуры объявить 2022 год Годом молодежи. Фото: сайт Главы ДНР

Следующий год в Донецкой Народной Республике объявлен Годом молодежи. Такое решение Глава государства Денис Пушилин принял во время встречи с работниками культуры. Об этом сообщила пресс-служба руководителя страны.

Отмечается, что начальник отдела культуры администрации города Снежное Оксана Зубовская предложила на смену уходящему Году русской культуры следующий - 2022 год - объявить Годом молодежи.

- Давайте сделаем следующий год Годом молодежи. Только это и здоровый образ жизни, и патриотическое воспитание, и ряд других направлений. Это абсолютно правильно, потому что мы с вами должны думать о будущем, о будущих поколениях. А это молодежь. Спасибо за предложение, принимается, - согласился Глава ДНР.

Напомним, что 2021 год проходил в Республике, как Год русской культуры. О его официальном завершении Денис Пушилин объявил сегодня - во время торжественного мероприятия в Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко.

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