От коронавируса в ЛНР скончались 4 человека

Инфекция опасна своими осложнениями Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики, за прошедшие сутки на территории страны были зафиксированы 34 новых случая заражения ковидом.

При этом на утро 17 декабря полностью победили болезнь и выписались из больниц 37 ранее инфицированных пациентов. Однако справиться с опасной инфекцией удается не всем. Жертвами коронавируса стали еще несколько жителей.

- Зарегистрированы четыре летальных случая, - проинформировали в Минздраве.

Таким образом, за весь период пандемии на территории ЛНР были подтверждены 21 194 случая заражения COVID-19. Из них 17 698 человек уже выздоровели, 473 пациента все еще находятся на лечении, а 3 023 не справились с осложненным протеканием болезни и умерли.

Напомним, в Луганской Народной Республике утвердили список граждан, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавируса. К приоритетной категории по иммунизации отнесли медиков и педагогов, работников учреждений соцобслуживания, а также лиц, которые проживают там. Кроме этого, обязательной вакцинации подлежат граждане с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми болезнями, больные сахарным диабетом и ожирением.

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