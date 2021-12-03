Учителей и медиков в ЛНР обязали привиться от коронавируса

Прививочную кампанию распланируют до 25 января 2022 года Фото: Ксения Высотина

В Луганской Народной Республике утвердили список граждан, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

- На заседании чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве ЛНР были утверждены категории взрослых лиц, подлежащих обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции, - рассказали в госструктуре.

Сообщается, что к приоритетной категории по иммунизации отнесли медиков и педагогов, работников учреждений соцобслуживания, а также лиц, которые проживают там. Кроме этого, обязательной вакцинации подлежат граждане с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми болезнями, больные сахарным диабетом и ожирением.

На втором уровне приоритетности пребывают работники транспорта и энергетики, правоохранители, таможенники, волонтеры, работники сферы услуг и лица, работающие вахтовым методом.

В ЧСПК уточнили, что вакцинация будет распланирована до 25 января 2022 года.

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