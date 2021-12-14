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Происшествия14 декабря 2021 7:00

В ЛНР от холода на улице погибли два пенсионера

Среднесуточная температура в Республике снижается с каждым днем
Ирина ДМИТРИЕВА
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При значительном снижении температуры воздуха длительное пребывание на улице может спровоцировать обморожения

При значительном снижении температуры воздуха длительное пребывание на улице может спровоцировать обморожения

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

За выходные дни от обморожений, полученных на улице, в ЛНР скончались двое мужчин 71 и 74 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Уточняется, что одного из них в тяжелом состоянии доставили из поселка Калиново в Первомайскую центральную многопрофильную больницу с обморожением обеих стоп.

- Сколько времени житель пробыл на холоде и почему, осталось неизвестным. Несмотря на все усилия медиков, жизнь человеку спасти не удалось, - рассказали в ведомстве.

Еще один пожилой мужчина, инвалид III группы, попал в ту же больницу с общим переохлаждением в состоянии алкогольного опьянения. Скорую помощь вызвали жильцы одного из домов на улице Островского, которые обнаружили мужчину на лестничной площадке 6-го этажа. Этот пострадавший также скончался.

В МЧС напомнили гражданам, что при значительном похолодании на улице важно придерживаться следующих правил: не употреблять спиртного и не курить на морозе - так как это негативно влияет на циркуляцию крови; надевать сезонную одежду и обувь; детям и пожилым людям возвращаться в теплое помещение каждые 15-20 минут.

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