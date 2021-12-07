Пропавшего под Донецком мужчину помогла обнаружить собака

С диагнозом «переохлаждение средней степени» потерпевшего передали медикам. Фото: МЧС ДНР

Спасателям ДНР с помощью специально обученной собаки удалось разыскать пенсионера, заблудившегося под Углегорском. Об этом сообщили в МЧС Республики.

Там рассказали, что 6 декабря в службу поступило сообщение о том, что пропал мужчина 1952 года рождения. Пенсионер вышел из дома и не вернулся.

- Родственники пытались дозвониться до мужчины, но он не выходил на связь. По словам супруги, он имеет проблемы со здоровьем - перенес острое нарушение мозгового кровообращения, - пояснили в ведомстве.

На поиск пенсионера незамедлительно отправили группу спасателей, но их работа сильно осложнилась с наступлением темноты. В общей сложности, поисковики «прочесали» 7 километров местности, но пропавшего не обнаружили.

На след потерпевшего удалось выйти только следующим утром с помощью собаки. Сначала нашли вещи мужчины, а чуть позже и его самого. Пенсионер оказался в сознании и рассказал, что выбился из сил и заблудился.

Мужчина сильно перемерз - с диагнозом «переохлаждение средней степени» его передали медикам. Сейчас он находится в больнице.

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