Пропавшего под Донецком мужчину помогла обнаружить собака

С диагнозом «переохлаждение средней степени» потерпевшего передали медикам. Фото: МЧС ДНР
Спасателям ДНР с помощью специально обученной собаки удалось разыскать пенсионера, заблудившегося под Углегорском. Об этом сообщили в МЧС Республики.
Там рассказали, что 6 декабря в службу поступило сообщение о том, что пропал мужчина 1952 года рождения. Пенсионер вышел из дома и не вернулся.
- Родственники пытались дозвониться до мужчины, но он не выходил на связь. По словам супруги, он имеет проблемы со здоровьем - перенес острое нарушение мозгового кровообращения, - пояснили в ведомстве.
На поиск пенсионера незамедлительно отправили группу спасателей, но их работа сильно осложнилась с наступлением темноты. В общей сложности, поисковики «прочесали» 7 километров местности, но пропавшего не обнаружили.
На след потерпевшего удалось выйти только следующим утром с помощью собаки. Сначала нашли вещи мужчины, а чуть позже и его самого. Пенсионер оказался в сознании и рассказал, что выбился из сил и заблудился.
Мужчина сильно перемерз - с диагнозом «переохлаждение средней степени» его передали медикам. Сейчас он находится в больнице.
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