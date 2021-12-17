В Харцызске появились новые автобусы

«ЛиАЗы» скоро выйдут на маршруты города. Фото: Администрация города Харцызск

В город Харцызск доставили 9 автобусов большой вместимости марки «ЛиАЗ». Об этом сообщила руководитель местной администрации Виктория Жукова.

- Большому Харцызску переданы 9 автобусов, всего запланировано передать в городской электропарк 15 автобусов, - заявила она.

Уточняется, что транспорт поступил на баланс муниципального унитарного предприятия «Харцызскэлектротранс». Какие именно маршруты он станет обслуживать, пока не сообщается. Известно, что помощь городу оказал Благотворительный фонд Николая Расторгуева при поддержке Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

Напомним, Благотворительный Фонд Николая Расторгуева передал ДНР 79 автобусов. Скоро «ЛиАЗы» выйдут на маршруты во всех городах Республики. Полученный транспорт хоть и не новый, но полностью пригодный для использования. Автобусы большие, вместительные и комфортные, со специальными местами для колясок и зоной с ремнем безопасности для людей с ограниченными физическими возможностями.

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