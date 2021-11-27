Благотворительный Фонд Николая Расторгуева передал ДНР 79 автобусов

Автобусы из Москвы помогут решить транспортный вопрос в Республике. Имеющийся пассажирский транспорт сыпется, и на него уже нет запасных частей. Фото: скриншот с видео «Оплот ТВ»

79 автобусов марки ЛиАЗ из Москвы прибыли в Донецк. Передал пассажирский транспорт Республике Благотворительный фонд Народного артиста России, лидера группы «Любэ» - Николая Расторгуева.

Полученные автобусы хоть и не новые, но полностью пригодны для использования. Они большие, вместительные и комфортные, здесь оборудованы специальные места для колясок, а также зоны с ремнем безопасности для людей с ограниченными физическими возможностями.

- Замена парка очень актуальна, потому что уже имеющиеся автобусы постепенно выходят из строя и запасных частей на них уже нет. Мы выпустим полученные автобусы на линию, и я уверен, что увеличится пассажиропоток и перевозка пассажиров, - рассказал «Оплот ТВ» начальник пассажирско-автобусного парка КП «Донэлектроавтотранс» Павел Кондаков.

В Донецке останутся 25 автобусов. ЛИАЗами усилят прифронтовые Петровский и Кировский районы. Остальные - передадут другим городам и районам.

- Главы районов и городов Республики делают необходимые заявки и происходит распределение автобусов. Переданные ЛИАЗы будут доставлены в каждый город, - отметил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

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