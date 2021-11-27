Разведка ЛНР: В жилых массивах восьми населенных пунктов на подконтрольной ВСУ территории обнаружена военная техника

ВСУ продолжают размещать вооружение в жилых кварталах. Фото: Фейсбук
ВСУ продолжают нарушать третий пункт Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением. В течение недели вооруженные формирования Украины разместили 29 единиц военной техники в жилых массивах на подконтрольной Киеву территории Луганщины. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
- Нашей разведкой выявлено 29 единиц военной техники в жилых массивах восьми населенных пунктов на подконтрольной ВСУ территории, - сообщил он.
Филипоненко рассказал, что в зоне так называемой «ООС» обнаружено:
- 12 боевых машин пехоты;
- 6 боевых бронированных машин;
- 6 бронетранспортеров;
- 2 бронированные разведывательно-дозорные машины;
- многоцелевой транспортер-тягач;
- зенитный ракетный комплекс «Оса»;
- зенитную установку ЗУ-23-2.
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