В ДНР изменят график движения пассажирских поездов, следующих в направлении российской границы

Расписание поменяется на определенное время - с 16 по 25 декабря. Фото: ТК «Железные дороги Донбасса»

График движения поездов сообщением Ясиноватая - Успенская - Ясиноватая будет изменен. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Донецкой Народной Республики.

В ведомстве заявили, что расписание поменяется на определенное время и связано это с ремонтом железнодорожных путей.

- Для производства путевых работ на перегоне Кутейниково - Амвросиевка с 08.45 16 декабря 2021 по 20.45 25 декабря 2021 изменяется расписание пассажирских поездов, - рассказали в Минтрансе.

Так, маршрут №619 сообщением Ясиноватая - Успенская станет отходить в 08.04 и через станции Кутейниково, Амровсиевку, Квашино прибудет на станцию Успенская в 11.37. Поезд №620 в обратную сторону будет отправляться в 13.30 и следуя через Амвросиевку, Кутейниково, Иловайск, Харцызск и Ханженково прибудет в Ясиноватую в 17.11.

Более детальную информацию можно узнать на официальном сайте Донецкой железной дороги или в кассах вокзалов.

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