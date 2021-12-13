Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 декабря 2021 12:26

В МВД ДНР рассказали подробности аварии под Успенкой, в которой погибли трое жителей

В темное время суток две легковушки врезались в стоящую фуру
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Две легковые машины подряд врезались в стоявшую без сигнальных огней фуру. Фото: УГАИ МВД ДНР

Две легковые машины подряд врезались в стоявшую без сигнальных огней фуру. Фото: УГАИ МВД ДНР

Подробности резонансной аварии под Успенкой, унесшей жизни трех человек, рассказали сегодня в пресс-службе УГАИ МВД ДНР.

11 декабря в 04:20 в Амвросиевском районе вблизи КПП «Успенка» 37-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074», по предварительной версии, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на стоящий у края проезжей части без включенных световых сигналов автомобиль «Renault Magnum» с полуприцепом. В результате водитель автомобиля «ВАЗ» и два пассажира получили телесные повреждения, еще один несовершеннолетний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия.

Спустя короткий промежуток времени 36-летний водитель автомобиля «ВАЗ-111940-110-30», по предварительной версии, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на этот же автомобиль «Renault Magnum». В результате водитель автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения, два пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия.

ГАИ обращает внимание водителей на необходимость выбора безопасной скорости движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крупное ДТП под Успенкой: Три человека погибли, еще пятеро пострадали

Трасса к пункту пограничного и таможенного контроля на границе с Россией перекрыта (подробнее)