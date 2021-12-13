В МВД ДНР рассказали подробности аварии под Успенкой, в которой погибли трое жителей

Две легковые машины подряд врезались в стоявшую без сигнальных огней фуру. Фото: УГАИ МВД ДНР

Подробности резонансной аварии под Успенкой, унесшей жизни трех человек, рассказали сегодня в пресс-службе УГАИ МВД ДНР.

11 декабря в 04:20 в Амвросиевском районе вблизи КПП «Успенка» 37-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074», по предварительной версии, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на стоящий у края проезжей части без включенных световых сигналов автомобиль «Renault Magnum» с полуприцепом. В результате водитель автомобиля «ВАЗ» и два пассажира получили телесные повреждения, еще один несовершеннолетний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия.

Спустя короткий промежуток времени 36-летний водитель автомобиля «ВАЗ-111940-110-30», по предварительной версии, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на этот же автомобиль «Renault Magnum». В результате водитель автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения, два пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия.

ГАИ обращает внимание водителей на необходимость выбора безопасной скорости движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

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