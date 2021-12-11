Крупное ДТП под Успенкой: Три человека погибли, еще пятеро пострадали

Три человека погибли, еще пятеро пострадали в ДТП под Успенкой. Фото: ГАИ ДНР

Двое взрослых и ребенок погибли, еще пять человек пострадали в аварии, которая произошла сегодня ранним утром на 89 километре междугородной трассы «Донецк – Харцызск – Амвросиевка - ППТК «Успенка»». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

- На трассе столкнулись два легковых автомобиля ВАЗ. Три человека, включая ребенка 2013 года рождения, погибли на месте происшествия, еще четверо взрослых и ребенок 2009 года рождения - пострадали и были госпитализированы в учреждение здравоохранения города Амвросиевки, - говорится в сводке спасательного ведомства.

ГАИ обращает внимание, что движение на трассе перекрыто для проведения следственных мероприятий. Объезд организован через село Калиновое.

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