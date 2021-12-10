ВСУ сбросили с беспилотника над Донецком боеприпас, один военнослужащий ДНР погиб и еще один был ранен

Один военнослужащий Донецкий Народной Республики погиб и еще один был ранен во время обезвреживания сброшенного с украинского беспилотника боеприпаса в районе поселка шахты «Трудовская» на западе Донецка. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

В оборонном ведомстве уточнили, что провокацию устроили киевские силовики 54-ой бригады по приказу командира Майстренко.

- Боевики в очередной раз применили беспилотник типа «Октокоптер» с подвешенным к нему взрывным устройством, осуществив его сброс в районе остановки общественного транспорта в жилом районе поселка шахты «Трудовская» Донецка. Неразорвавшееся взрывное устройство было обнаружено местными жителями, а место происшествия оцеплено военнослужащими Народной милиции ДНР, - рассказали в Народной милиции.

Украинские военные все чаще применяют в Донбассе ударные дроны. Фото: штаб «ООС»

Сообщается, что во время обезвреживания взрывчатки она сдетонировала. В результате один военнослужащий Республики погиб, а второй получил осколочные ранения.

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибшего и подчеркнули - материалы о данном теракте они передадут представителям международных организаций и в Генеральную прокуратуру ДНР для дальнейшего разбирательства.

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